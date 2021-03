Abel Ferreira condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique

Nuno Barbosa Hoje às 16:31 Facebook

Em apenas quatro meses no Brasil, o treinador Abel Ferreira conduziu a equipa de futebol do Palmeiras à conquista de um título continental, a Taça dos Libertadores, e outro nacional, no caso a Taça do Brasil. Esses feitos, principalmente o primeiro, elevaram o nome de Portugal no estrangeiro e serão, agora, devidamente reconhecidos no nosso país.

De acordo com o que apurou o JN, o técnico português, de 42 anos, será mesmo condecorado pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem do Infante D. Henrique. Tudo indica que a cerimónia aconteça já na segunda-feira, pelas 17 horas, aproveitando o facto de Abel Ferreira estar em solo nacional, a gozar uns dias de descanso.

Recorde-se que Jorge Jesus foi igualmente condecorado com a Ordem do Infante por também ter conquistado a Libertadores de 2019, mas devido à pandemia, a cerimónia que elevará Abel Ferreira a Comendador será mais restrita.

Conforme assinala o site da Presidência da República, "a Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores".

"O Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique é o mais alto grau da Ordem e é concedido pelo Presidente da República a Chefes de Estado estrangeiros. O Grande-Colar pode ainda ser concedido pelo Presidente da República a antigos Chefes de Estado e a pessoas cujos feitos, de natureza extraordinária e especial relevância para Portugal, os tornem merecedores dessa distinção", acrescenta.