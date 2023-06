Abel Ferreira terá recusado a Arábia Saudita

Guilherme Amaral Hoje às 12:00 Facebook

Abel Ferreira terá rejeitado duas ofertas da Arábia Saudita, uma delas do Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Tudo indica que Abel Ferreira irá continuar no Palmeiras. De acordo com a imprensa brasileira, o treinador português terá recebido duas propostas para ir treinar para a Arábia Saudita - uma delas do Al Nassr de Cristiano Ronaldo - mas recusou-as.

O Al Hilal, equipa que disputou a final do Mundial de Clubes frente ao Real Madrid este ano, propôs-se a pagar 20 milhões de euros anuais a Abel Ferreira. A outra equipa, o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, também procurou os agentes do treinador. Os dois emblemas ouviram um "não" por parte do treinador português.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até ao final de 2024 e, segundo a ESPN Brasil, o português e a família sentem-se confortáveis em São Paulo, e mantêm o treinador enraizado no Brasil. Embora afirme que não ficará para sempre no clube brasileiro, Abel não pensa em deixar o comando da equipa "alviverde" num futuro próximo.