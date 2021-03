Nuno Barbosa Hoje às 20:37 Facebook

Intervalo no F. C. Porto-S. C. Braga, no Estádio do Dragão. Os minhotos vencem por 3-1 neste jogo da 2.ª mão da meia final da Taça de Portugal. Abel Ruiz, por duas vezes, Piazon e Otávio marcaram os golos. Borja foi expulso. No duelo da primeira mão, dragões e arsenalistas empataram a uma bola.

Veja os golos, melhores momentos e casos deste jogo da 2.ª mão da meia final da Taça de Portugal: