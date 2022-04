Académica de Coimbra desce à terceira divisão pela primeira vez

JN/Agências Hoje às 13:51 Facebook

A Académica despediu-se, este sábado, da II Liga de futebol ao empatar a zero em casa com o Penafiel, em jogo da 30.ª jornada, descendo pela primeira vez em 134 anos de história à terceira divisão.

Os primeiros 45 minutos foram muito equilibrados e as oportunidades de golo também escassearam junto das duas balizas, apesar de as equipas se esforçarem por chegar às áreas contrárias.

A 'briosa' começou por dar sinal logo aos dois minutos, num remate de Toro, hoje adaptado a avançado, que levou a bola a passar por cima do travessão das redes defendidas por Caio Secco.

Aos 10 minutos, o Penafiel dispôs de boa oportunidade, por Roberto que, no coração da área, parou uma bola no peito e rematou de primeira, mas o esférico passou por cima da trave.

A Académica voltou a estar perto do golo aos 26 minutos, num cabeceamento por cima de Traquina, que estava em boa posição na área.

Os 'estudantes' dispuseram da melhor oportunidade, aos 40 minutos, num cabeceamento de Toro, que levou a bola a rasar o poste da baliza da equipa duriense.

Na segunda parte, a 'briosa' superiorizou-se ao Penafiel, mas não conseguiu concretizar nenhuma das várias ocasiões criadas.

No entanto, foi a equipa duriense a criar perigo, aos 48 minutos, num remate de Roberto que Stojkovic defendeu com dificuldade para a frente.

No minuto seguinte, a Académica esteve à beira de inaugurar o marcador, com Reko a passar por três adversários e a rematar para a defesa de Caio Secco.

Aos 58 e 59 minutos, no mesmo lance, os 'estudantes' voltaram a dispor de oportunidades flagrantes para marcar, primeiro por Toro, e depois por Traquina, que rematou para o lado quando só tinha o guarda-redes pela frente.

A 'briosa' continuou a procurar a baliza adversária e, aos 64 minutos, Traquina atirou de fora da área para defesa de Caio Secco.

O Penafiel podia ter marcado aos 70 minutos, na sequência de um livre junto à lateral, mas o desvio de Lucas na pequena área foi defendido por Stojkovic.

Com este empate, a Académica consuma, pela primeira vez na sua história, a descida à terceira divisão, quando faltam quatro jornadas para o final do campeonato, enquanto o Penafiel segue confortável no oitavo posto da tabela classificativa.