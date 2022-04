Portugal enfrenta Uruguai, Coreia do Sul e Gana no Mundial 2022

A seleção nacional ficou a conhecer os adversários da fase de grupos do Campeonato do Mundo esta tarde, no sorteio realizado em Doha, no Catar.

Grupo A - Catar; Países Baixos; Senegal; Equador;

Grupo B - Inglaterra; Estados Unidos da América; Irão; País de Gales x Escócia/Ucrânia

Grupo C - Argentina; México; Polónia; Arábia Saudita;

Grupo D - França; Dinamarca; Tunísia; Peru x Emirados Árabes Unidos/Austrália

Grupo E - Espanha; Alemanha; Japão; Nova Zelândia x Costa Rica

Grupo F - Bélgica; Croácia; Marrocos; Canadá;

PUB

Grupo G - Brasil; Suíça; Sérvia; Camarões;

Grupo H - Portugal; Uruguai; Coreia do Sul; Gana;