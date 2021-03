Acusação de fraude pode valer suspensão de seis anos a Rúben Amorim

Augusto Correia Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, e o clube de Alvalade foram acusados de fraude no ato da inscrição do técnico.

A revelação é feita pelo próprio Sporting, num comunicado em que considera que "este processo e esta acusação constituem uma mancha reputacional indelével no desporto nacional, com repercussões internacionais".

Em causa uma participação apresentada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) em Março de 2020, à qual a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional deu seguimento, tendo deduzido agora acusação contra a Sporting SAD e o treinador Rúben Amorim, "alegando existir fraude na inscrição de Rúben Amorim como treinador, e pretendendo ver o mesmo condenado a uma sanção de um a seis anos de suspensão de atividade", lê-se no comunicado do clube de Alvalade.

Segundo o Sporting, "a disciplina desportiva nacional pretende condenar o treinador Rúben Amorim a uma sanção mínima de suspensão por um ano pelo facto de o mesmo, respeitando os regulamentos em vigor, se ter inscrito como treinador-adjunto e não como treinador principal quando ainda não possuía habilitação para tanto."

O Sporting considera que "a intenção muito direcionada desta acusação fica por demais evidente quando o próprio Rúben Amorim não foi alvo de qualquer participação ou processo quando integrava a equipa técnica da SC Braga SAD, em circunstâncias que se creem idênticas", antes de se transferir para Alvalade.

Alegando a existência de outros casos do género, que "precederam ou coexistiram com o que é agora objeto de acusação a Rúben Amorim", o Sporting sublinha "perplexidade pelo facto de o mesmo surgir quando a equipa se encontra em primeiro lugar na Liga, com larga vantagem, assumindo o melhor registo de qualquer outra em Portugal até ao momento, precisamente sob o comando desta equipa técnica."

No comunicado, o Sporting não poupa nas críticas à ANTF, sublinhando que "só um corporativismo ultrapassado pode acreditar que um processo deste género promove e protege a classe dos treinadores portugueses". Também não deixa de lado a Liga de futebol, considerando que "só uma disciplina desportiva cega, no pior sentido, poderia entender ser de acolher essa sanha persecutória."