Adepto com nove anos preparou mural para dar os parabéns a Pepe

Os jogadores do F. C. Porto foram surpreendidos, este sábado de manhã, no centro de treinos do Olival, por um mural dedicado a Pepe, construído por Gustavo, um fã de nove anos do central português que amanhã completa 40 anos.

O também jovem jogador - é defesa do Fânzeres e também conhecido por Pepe - quer ser árbitro, mas tem uma grande admiração pelo capitão portista. "Pepe vim desejar-te um feliz aniversário, quero ser como tu, um ser humano extraordinário. Obrigado por seres quem és, Gustavo", pode ler-se no cartaz, que está rodeado por fotografias do jogador.

A dedicação de Gustavo foi recompensada, já antes de entrarem no treino Pepe e Sérgio Conceição pararam os carros para trocarem umas palavras com o jovem fã.