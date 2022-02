Adepto do Palmeiras morre baleado em confronto após derrota

JN/Agências Ontem às 23:19 Facebook

Um adepto do Palmeiras morreu, este sábado, no exterior do estádio do clube brasileiro de futebol, em São Paulo, ao ser baleado durante confrontos no local onde se assistia à final do Mundial de Clubes, perdida para o Chelsea.

Segundo César Saad, da polícia paulista, foi detido um suspeito na sequência dos confrontos, que além de um morto causaram 15 feridos, em rixas com as autoridades ou entre grupos.

Os adeptos assistiam ao jogo com o Chelsea, disputado em Abu Dhabi, no exterior do estádio, prática comum nos jogos fora do 'Verdão', campeão sul-americano e treinado pelo português Abel Ferreira.

Um penálti do alemão Kai Havertz no final do prolongamento, aos 117 minutos, selou o triunfo dos ingleses, campeões europeus, depois de Raphael Veiga anular, aos 64, também de penálti, o golo inaugural dos ingleses, do belga Romelu Lukaku, aos 54.