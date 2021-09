Adepto do Sporting no hospital depois de cair de bancada

JN Hoje às 21:26 Facebook

Um adepto do Sporting foi transportado para o hospital depois de ter caído de uma bancada do segundo anel para o primeiro.

O incidente ocorreu na sequência dos festejos do golo de Nuno Santos. O adepto caiu da bancada B do estádio José Alvalade, constatou o JN no local.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, esteve junto do adepto, quando este estava a ser assistido pelos bombeiros. A queda terá sido de cerca de 20 metros e a vítima tem uma fratura numa perna, segundo informou o comissário da PSP Artur Serafim, à agência Lusa.

O Sporting informou, em comunicado, que o homem foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, juntamente com elementos do departamento médico do clube leonino.