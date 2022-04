Adepto que invadiu o V. Guimarães-F. C. Porto foi detido pela PSP

JN/Agências Hoje às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve o homem, de 43 anos, que invadiu o relvado do Estádio do Vitória de Guimarães durante a partida com o F. C. Porto, realizada no domingo.

Em comunicado, o Comando Distrital da PSP de Braga refere que deteve "um cidadão, de 43 anos, por invasão do recinto da área de espetáculo desportivo, durante o jogo de futebol entre as equipas Vitória Sport Clube e o Futebol Clube do Porto", a contar para a 29.ª jornada da I Liga de futebol.

À Lusa, fonte do Comando Distrital da PSP de Braga acrescentou que o detido vai ser presente a um juiz de instrução criminal para aplicação das medidas de coação.

Recorde-se que o adepto em questão entrou no relvado ao minuto 90+4 e tentou rasteirar Rochinha, acertando com o pé no jogador vitoriano, dirigindo-se depois a Geny Catamo, tentando pontapear o avançado.