Adeptos benfiquistas atacaram montra e perseguiram membros da claque do Braga

Eram cerca de 30, maioritariamente jovens, trajando adereços do Benfica. Vieram de Guimarães, no final do jogo de futebol com o Vitória, já que o clube lisboeta jogava ontem na «cidade dos arcebispos» em futsal.

Fonte policial disse ao JN que, em Maximinos, na Rua Nova da Estação, fizeram vários desacatos: lançaram tochas e petardos e atiraram pedras para o café Moinho Verde junto à sede da claque, dos RedBoys, do Sporting de Braga.



O café, que se encontra devoluto ficou com os vidros estilhaçados. Perseguiram, ainda, alguns simpatizantes, meia dúzia, da claque do Sporting de Braga mas não os alcançaram já que estes conhecem bem os cantos da zona.



Os distúrbios demoraram poucos minutos: a PSP de Braga foi chamada ao local, mas não conseguiu identificar nenhum dos alegados benfiquistas que fugiram nas viaturas em que tinham chegado e que haviam estacionado com os quatro piscas ligados.



As autoridades suspeitam que o grupo se quis vingar de alguns ataques à pedrada ocorridos nos últimos meses à montra da Casa do Benfica, na Rua de São Vicente.