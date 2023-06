Adeptos do Braga vão ao Jamor em 70 autocarros e quatro comboios

Os sócios e adeptos do S. C. Braga vão viajar, no domingo, até Lisboa, em 70 autocarros e quatro comboios, para verem a final da Taça de Portugal, contra o F. C. Porto.

Nas últimas duas semanas, e dado que só se tinham encontrado 20 autocarros disponíveis, o clube mobilizou-se e conseguiu as viaturas, em alguns casos alugadas em Espanha, apurou o JN.

Alguns operadores do setor estavam a pedir preços muito além do que é hábito, ou seja, 2500 euros pela viagem de ida e volta, mais do dobro do que é habitual. Mas esses, os que não baixaram o preço, não foram contratados.

PUB

A coletividade bracarense havia já vendido seis mil bilhetes para o jogo, que se disputa no estádio nacional no Jamor, mas não havia meios de transporte suficientes para os levar.

Inicialmente, a Câmara de Braga e a empresa municipal Agere, em parceria com algumas empresas privadas, haviam-se comprometido a arranjar os autocarros e a pagar a respetiva despesa, que agora ultrapassa os 100 mil euros, mas só conseguiu 19.

Além dos que se deslocam nestes dois meios de transporte, várias outras centenas de adeptos vão de automóvel ou de carrinha de transporte para ver a partida.

Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol divulgou, na quarta-feira, a equipa de arbitragem nomeada pelo Conselho de Arbitragem para a final da Taça de Portugal, domingo (17.15 horas), entre o F. C. Porto e o S. C. Braga. O escolhido foi João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.