Adeptos do Liverpool vão homenagear Cristiano Ronaldo durante o jogo

JN Hoje às 15:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Internacional português perdeu um filho durante o parto e será alvo de homenagem no minuto 7 do jogo de hoje entre Liverpool e Manchester United, a contar para a 30.ª jornada da Premier League.

O falecimento, durante o parto, de um dos gémeos que esperava com a namorada, Georgina Rodríguez, levou o United a "dispensar" Ronaldo do jogo de hoje, lembrando que "a família é o mais importante".

"Confirmamos que ele não estará presente no jogo contra o Liverpool, em Anfield, esta terça-feira. Cristiano, estamos todos a pensar em ti e dar força à tua família", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial do clube inglês.

Após ter partilhado a notícia nas redes sociais, o casal recebeu várias mensagens de condolências e apoio. Segundo a imprensa britânica, os adeptos do Liverpool aproveitarão o jogo de hoje (20 horas) com os "red devils" para se juntarem a esta onda de solidariedade e prestar homenagem a Ronaldo durante o minuto 7, número da camisola do avançado português, de 37 anos.