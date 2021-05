Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:39, atualizado às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de adeptos dos "red devils" invadiu, este domingo, o estádio de Old Trafford para pedir a saída dos donos do clube. Jogo com o Liverpool foi adiado e Manchester United lamenta o episódio.

O Manchester United de Bruno Fernandes defrontava, este domingo, o Liverpool para a 34.ª jornada da Liga inglesa. O encontro estava agendado para as 16.30 horas mas acabou por ser adiado por causa aos adeptos dos "red devils", que invadiram o relvado de Old Trafford, palco do encontro, para contestar a liderança do clube.

Cerca de 5000 adeptos estão a protestar no interior e exterior do estádio contra a família Glazer, proprietária do clube desde 2005, devido à adesão do Manchester United à Superliga Europeia, projeto que acabou por não avançar após a desistência de 10 dos 12 clubes fundadores, entre eles os "red devils". Duas centenas de apoiantes acabaram por entrar no relvado, obrigando à intervenção da polícia.

Jogo adiado e ainda sem data

Entretanto, o Manchester United confirmou o adiamento do jogo com o Liverpool, para uma data ainda a definir. Numa curta nota, os "red devils" justificaram a decisão com "questões de segurança".

PUB

"Após uma conversa entre a Polícia, a Premier League, o Conselho de Trafford e os clubes, ficou decidido que o nosso jogo contra o Liverpool fosse adiado devido a condições de segurança em torno do protesto de hoje. Vamos agora entrar em conversações com a Premier League para definir uma data", pode ler-se no comunicado, com o clube a deixar ainda uma mensagem aos adeptos.

"Os nossos adeptos são apaixonados pelo Manchester United e compreendemos perfeitamente que têm o direto de se expressar e protestar de forma pacífica. Contudo, lamentamos a situação por ter afetado a equipa e ter colocado em risco outros adeptos, equipa técnica e a polícia. Agradecemos à polícia pelo apoio e iremos ajudá-los nas investigações posteriores", concluiu.