Adeptos envolvem-se em agressões antes do Vitória de Setúbal - Benfica

JN Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Viveram-se momentos de tensão num café nas imediações do Estádio do Bonfim, palco do Vitória de Setúbal - Benfica desta noite, com cerca de duas dezenas de adeptos a envolverem-se em agressões, das quais resultaram, pelo menos, um ferido ligeiro, que foi agredido a soco.

A quase três horas do pontapé de saída do jogo da última jornada da Taça da Liga, os problemas começaram dentro do estabelecimento comercial e as agressões continuaram no exterior. Nessa altura, um dos envolvidos gritou ter visto alguém a empunhar uma arma, algo que o JN testemunhou, não sendo possível, porém, perceber se se tratava de uma arma de fogo ou de qualquer outro tipo.

Entretanto, as forças da autoridade chegaram ao local, mas os indivíduos envolvidos nos desacatos já tinham abandonado o local.