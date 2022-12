Adeus, Portugal: seleção fora do Mundial

Portugal foi este sábado eliminado do Mundial 2022 nos quartos-de-final, ao perder por 1-0 frente a Marrocos.

No primeiro tempo, Portugal mostrou várias dificuldades na circulação de bola e não conseguiu bater a pressão de Marrocos para criar situações de perigo. A seleção africana raramente se aproximou da baliza portuguesa, mas bastou uma vez para causar dano. Após cruzamento de Attiat-Allah, En-Nesyri saltou mais alto e aproveitou uma má saída de Diogo Costa para marcar.

No segundo tempo Fernando Santos promoveu várias entradas, com destaque para a de Cristiano Ronaldo. Marrocos limitou-se a defender o resultado com todos os homens atrás da linha da bola. João Félix e Cristiano Ronaldo ainda tiveram oportunidades para igualar, mas o guarda-redes Bounou fez-se valer pelas grandes defesas. Portugal fez várias investidas junto da baliza de Marrocos durante os oito minutos de compensação e Pepe ainda teve um cabeceamento ao lado, mas o central não conseguiu marcar.

Acaba assim o sonho português no Mundial 2022, depois de ter passado no primeiro lugar do grupo e ter goleado a Suíça por 6-1 nos oitavos de final.