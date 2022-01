Adrien Silva rescinde contrato com Sampdoria

JN Hoje às 18:11 Facebook

O médio português colocou um ponto final na ligação com o clube italiano, que durava desde o início da época passada. Aos 32 anos, é um jogador livre.

Época e meia e 44 jogos depois, chegou ao fim a experiência de Adrien Silva no futebol italiano. A rescisão do contrato que ligava o médio à Sampdoria foi confirmada esta segunda-feira.

"A UC Sampdoria informa que rescindiu por mútuo acordo o contrato económico relativo aos direitos de prestação de serviços desportivos do jogador Adrien Sébastien Perruchet Silva", lê-se no comunicado do clube transalpino.

Adrien, de 32 anos, também já representou Leicester (Inglaterra) e Mónaco (França), e agora está livre para encontrar novo clube.