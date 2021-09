Afinal, as estrelas estavam todas concentradas na Luz

Rui Farinha Ontem às 23:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Noite de ouro para Darwin, que assinou um bis. Rafa também marcou e jogo acabou com "olés" do público

Noite mágica na Luz, onde a chama imensa dos jogadores foi um dos segredos da histórica vitória do Benfica sobre Barcelona, por 3-0, após uma exibição de grande nível e que até mereceu "olés" por parte do público. O resultado gordo na primeira vitória na fase de grupos da Champions, fruto de um bis de Darwin e um golo de Rafa - ambos assinaram exibições magistrais -, assentou na força coletiva dos encarnados e em saber explorar os pontos fracos de um adversário que mostrou estar em profunda depressão e sem confiança. Afinal, as estrelas do jogo estavam todas concentradas na Luz e vestiram de vermelho e branco.

O golo de Darwin, aos três minutos, foi o prenúncio de uma prestação que seria de ouro. Após um slalom fantástico, bateu Ter Stegen e a equipa encheu o balão de confiança, apesar do registo da primeira parte ter sido inferior ao da segunda. Face ao nome do rival, os encarnados encolheram-se, houve receio excessivo, e tiveram de sofrer para segurar a magra vantagem até ao intervalo. Nesse período, o Barcelona teve mais bola e reuniu várias oportunidades, desperdiçadas à vez por Luuk de Jong e Depay. Ronald Koeman apostou num esquema de três centrais, para ter mais segurança defensiva, mas o tiro saiu pela culatra. O facto de ter sido obrigado a tirar Piqué, na primeira parte, por correr o sério risco de ver o segundo cartão amarelo, também fragilizou a estratégia. Já Jorge Jesus escolheu o mesmo onze de Guimarães e tudo correu pelo melhor. No segundo período, o Benfica agigantou-se e foi bastante melhor do que o Barcelona, como provou a reentrada em campo. Aos 53 minutos, Ter Stegen precipitou-se na saída e Darwin, com a baliza escancarada, acertou em cheio no poste.

Muito pressionante e a ganhar a maioria das segundas bolas, tornou-se notório que o Benfica dificilmente não ganharia o jogo. A confirmação chegou pelos pés de Rafa, que aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes para fazer o 2-0. A jogar com o nervosismo catalão, o resto da partida tornou-se um passeio completamente inesperado. Deu para tudo, até para marcar o terceiro, numa grande penalidade transformada por Darwin, a castigar uma mão de Dest. Os encarnados continuam sem perder nesta temporada e a vitória deu-lhe a garantia de que o apuramento para os oitavos de final é um sonho bem real.

Análise

Mais

Além dos golos, Darwin e Rafa foram os principais motores da máquina encarnada. Veríssimo imperial na defesa.

PUB

Menos

Defesa do Barcelona sem capacidade de resposta. Equipa irreconhecível sem o astro Lionel Messi.

Árbitro

Piqué fez falta dura sobre Rafa e deveria ter visto o segundo cartão amarelo, na primeira parte. Penálti bem assinalado por mão de Dest.