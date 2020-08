Afonso Taira assina contrato com o Belenenses SAD

JN/Agências Hoje às 21:07 Facebook

O português Afonso Taira assinou contrato até 2022 com o Belenenses SAD, depois de três anos a jogar no estrangeiro.

O médio, de 28 anos, regressa a Portugal depois de passagens por Israel (Kiryat Shmona e Beitar Jerusalém) e Roménia, no Hermannstadt, pelo qual alinhou na temporada passada em 12 encontros, sem nenhum golo apontado.

Formado no Estoril Praia e no Sporting, Afonso Taira iniciou a carreira sénior nos espanhóis do Córdoba, em 2011/12, tendo-se mudado para o Atlético, por duas temporadas, antes de retornar aos estorilistas, onde esteve durante três épocas no escalão máximo do futebol português.

Afonso Taira é a primeira novidade oficializada no plantel dos azuis, que já confirmou igualmente a assinatura em definitivo do médio sul-africano Cafú Phete, anteriormente emprestado pelo Famalicão, tendo visto sair o avançado Licá e os futebolistas André Santos e Marco Matias recusarem as propostas de renovação.