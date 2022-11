Águia com final demolidor passou a reinar no céu

Luís Antunes Ontem às 23:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco golos em pouco mais de meia hora selaram goleada (6-1) coroada com um remate para a história de João Mário, já nos descontos. E que permitiu garantir o primeiro lugar do Grupo H.

Cinco golos na última meia hora permitiram ao Benfica golear o Maccabi Haifa, ultrapassar o Paris Saint-Germain no sprint final e ascender ao primeiro lugar do Grupo H, evitando assim alguns dos grandes tubarões europeus, no sorteio dos oitavos de final. A liderança foi conseguida graças a um grande golo de João Mário (90+2), o que permitiu às águias levar a melhor sobre o rival francês no critério de desempate por mais golos marcados fora (nove contra seis), depois de um empate em vários itens, alicerçado pela vitória dos gauleses com a Juventus, por 2-1.

Os encarnados sentiram dificuldade e a pressão inicial dos israelitas que lutavam pela Liga Europa. Sem Enzo Fernández, a equipa revelou menor personalidade e rigor no meio-campo, não sendo dominante na primeira parte. No entanto, conseguiu controlar o jogo, ganhar vantagem e embalar para uma noite de sonho que permitiu ainda ampliar o ciclo de invencibilidade, agora de 22 jogos, bater o recorde de pontos da Liga dos Campeões (14) e chegar aos 61,04 milhões de euros em prémios.