Benfica empata no Algarve com o Farense e soma segundo mau resultado seguido no campeonato. Distância para o líder Sporting já é de 15 pontos

O Benfica mostrou que continua perdido nos próprios equívocos e não conseguiu melhor do que um nulo frente ao Farense, numa partida em que esteve quase sempre por cima mas sem qualquer eficácia. Está, agora, a 15 pontos do líder Sporting e a quatro do Braga, segundo classificado à condição, dado que o F. C. Porto só defronta o Marítimo na segunda-feira. O adeus ao título é um dado quase adquirido e a presença na Champions começa a estar seriamente ameaçada. Cenário impensável perante tamanho investimento no início da época.

Jorge Jesus mudou várias peças no onze, com destaque para os regressos de Rafa e de Everton, mas foi necessário o Farense ter uma oportunidade de ouro, desperdiçada por Pedro, para as águias acordarem. Graças também à estratégia dos algarvios em jogar no campo todo, com um setor intermediário mais permissivo, o Benfica assumiu as rédeas e não tardou em colecionar várias chances de perigo. Descartadas, à vez, por Darwin, Everton, Rafa e Seferovic.

O velho problema encarnado persiste e parece não ter cura: a equipa voltou a encalhar no último terço do terreno, ora no último passe, ora na conclusão. Faltou igualmente jogo interior e os laterais que começaram o duelo não conseguiram dar profundidade e soluções ao ataque.

Ao contrário de alguns dos últimos jogos, o treinador benfiquista não desvirtuou o conjunto com substituições erradas mas, ainda assim, as entradas de Gonçalves e de Waldschmidt (para o lugar de um apagado Darwin) não chegaram para a equipa agarrar o triunfo. Isolado, Rafa não conseguiu ultrapassar Defendi e, mais tarde, Pizzi acertou em cheio no poste. O risco foi ainda maior com a saída de Gabriel, o que originou contra-ataques perigosos do lado algarvio, obrigando o Benfica a contentar-se com o segundo empate consecutivo na Liga.

Positivo

Ryan Gauld brilhou no Farense, assim como os centrais André Pinto e Eduardo. Otamendi esteve muito bem na defesa do Benfica.

Negativo

Apesar de dois bons remates, Darwin voltou a estar ausente do jogo coletivo encarnado. Rafa esteve demasiado perdulário no ataque.

Árbitro

Muitas dúvidas em dois lances, um para cada equipa, que poderiam ter dado grande penalidade. Hugo Miguel e o VAR nada apontaram.

