Águias fazem lista com erros de arbitragem

O emblema da Luz voltou à carga nas queixas à arbitragem, depois de Rui Costa ter "lançado a primeira pedra" no seguimento da derrota com o Gil Vicente, na quarta-feira. Na newsletter "News Benfica", o clube lisboeta criou uma lista onde enumera as ocasiões em que considera ter sido prejudicado.

Segundo a publicação, a lista "inclui lances em que houve erro grosseiro" em jogos que o Benfica não venceu, acrescentando que a existência do VAR agrava estas decisões, erradas na perspetiva do clube. Os momentos em questão aconteceram na 10.ª, 16.ª, 18.ª e 20.ª jornadas. Confira abaixo:

"10.ª jornada: Estoril 1-1 Benfica - Gonçalo Ramos, aos 90', foi empurrado pelas costas e de seguida o infrator fez o golo do Estoril; 16.ª jornada: F. C. Porto 3-1 Benfica - Aos 34', Fábio Vieira joga a bola com o braço e de seguida faz o primeiro golo do F. C. Porto; 18.ª jornada: Benfica 1-1 Moreirense - O golo do Moreirense, aos 62', foi obtido com fora de jogo de Rafael Martins, que participa na jogada; 20.ª jornada: Benfica 1-2 Gil Vicente - Golo anulado ao Benfica sem qualquer razão aos 7' e penálti por assinalar contra o Gil Vicente aos 42' (falta sobre Otamendi)."

Após assinalar estes momentos, a publicação salienta o "desempenho abaixo das expectativas" da equipa de futebol e admite o conhecimento do presidente, Rui Costa, deste fator. Concluindo, o emblema de Lisboa explica não pretender ser beneficiado e tem conhecimento da "dificuldade de arbitrar uma partida de futebol", mas indica acreditar que "a sucessão de erros em prejuízo do Benfica não é normal".