Águias metem Spartak no bolso rumo ao play-off

Golo de João Mário e autogolo de Gigot resolvem a partida e Benfica ultrapassa o primeiro obstáculo na corrida à fase de grupos da Champions.

O Benfica ultrapassou, esta terça-feira à noite, o primeiro obstáculo na corrida à fase de grupos da Liga dos Campeões, após derrotar o Spartak de Moscovo, por 2-0, com golo de João Mário e um autogolo de Gigor. Na primeira mão, os encarnados também venceram (2-0) e, por isso, a passagem foi garantida sem erros e com boas exibições. Segue-se agora o PSV Eindhoven, no play-off, adversário que deve oferecer outro tipo de dificuldades.

No regresso do público ao anfiteatro das águias, a partida foi quase sempre morna, com os golos a serem marcados na segunda parte. Jorge Jesus operou várias mudanças relativamente ao encontro com o Moreirense, mas só uma em comparação com o duelo de Moscovo. Seferovic, lesionado, foi substituído por Gonçalo Ramos e percebeu-se, desde o início, que o estilo de jogo do Benfica seria jogar pela certa para defender, com segurança, a vantagem da primeira mão.

Na primeira parte, os encarnados tiveram muita posse de bola mas quase não encontraram espaço para fazer a diferença na grande área do Spartak. Rui Vitória sobrepovoou a zona central, deixando as laterais mais expostas, e a estratégia defensiva resultou. Deu, no entanto, quase sempre a sensação que o conjunto russo entrou em campo conformado com a eliminação e apenas preocupado em não sofrer um resultado pesado.

Com um futebol rendilhado no ataque, Diogo Gonçalves e Grimaldo tentaram, por diversas formas, servir os homens do ataque mas a floresta de pernas levou sempre a melhor. Não houve uma única grande oportunidade golo no primeiro período.

Lesionado, Vertonghen ficou no balneário ao intervalo, por troca com Morato, e o Benfica manteve o mesmo estilo mas sendo um pouco mais cuidadoso na troca de bola, de forma a abrir espaços na muralha russa. O golo nasceu assim de um ressalto, após remate de Rafa, e João Mário aproveitou para marcar.

Com a eliminatória no bolso, Jesus fez estrear o ucraniano Yaremchuk, que acabou por ser decisivo no último tento. Rematou, a bola bateu num defesa e depois em Gigot, entrando na baliza. Vira-se o foco para a receção ao Arouca, no sábado, seguindo-se, na próxima semana, a primeira batalha com o PSV.

PUB

Sinal Mais

João Mário estreou-se a marcar pelo Benfica e voltou a ser pendular no meio campo. No ataque, Rafa foi o mais inconformado.

Sinal Menos

Na primeira parte, o Benfica criou pouco perigo e Gonçalo Ramos pareceu cansado. Pouca ambição ofensiva do Spartak de Moscovo.

Árbitro

Arbitragem competente do árbitro inglês, que deixou quase sempre jogar. Duelo sem lances polémicos.