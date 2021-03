Águias oferecem camisolas aos árbitros

JN Ontem às 23:44 Facebook

No final do embate entre Benfica e Braga, os encarnados ofereceram quatro camisolas do clube à equipa de arbitragem. O dado, ao que apurámos, consta do relatório do jogo, onde João Pinheiro escreve ter ouvido insultos de uma zona onde estariam elementos ligados ao Braga.

No final do duelo entre Braga e Benfica, o clube da Luz ofereceu quatro camisolas à equipa de arbitragem, liderada por João Pinheiro. O dado, ao que apurámos, consta do relatório do encontro e terá sido formalizado por Rui Costa, habitual delegado ao jogo dos benfiquistas.

Fonte do Benfica explicou ao JN que a oferta é prática há já vários anos, assumida também por outros emblemas e registada no relatório dos embates, facto confirmado pelo JN. E passível de ser consultado através do site da Federação Portuguesa de Futebol.

Por outro lado, ao que apurámos, no mesmo documento referente ao duelo águias e arsenalistas, João Pinheiro, juiz do encontro, admite ter escutado "insultos" como "vão roubar", "sois uns vendidos" de uma zona do estádio onde estariam elementos afetos ao Braga.