Ajax garante lugar nos oitavos de final

O triunfo do Ajax no terreno do Dortmund (1-3) permite aos neerlandeses começar a pensar na próxima fase da Liga dos Campeões, quando ainda faltam duas jornadas para o fim da fase de grupos.

A partida começou cedo a correr mal para o Dortmund pois Hummels foi expulso, logo aos 29 minutos, motivando a entrada do defesa Pongracic, em detrimento de Thorgan Hazard.

Conudo, contrariamente à toada do jogo, que apesar de estar equilibrada pendia para o Ajax, foram os alemães a chegar à frente do marcador, com Reus a marcar, de forma irrepreensível, uma grande penalidade.

O segredo do jogo esteve na conversa de Erik Ten Hag com os seus jogadores, no período de descanso, pois entraram de forma completamente diferente, a mandar no jogo e muito mais perigosos.

Aos 72 minutos, Tadic empatou a contenda, após vários lances de insistência, aproveitando uma bola longa que caiu perto de si na área defendida por Kobel.

Este lance serviu para abrir a equipa alemã, que não resistiu à superioridade, numérica e qualitativa, do emblema dos Países Baixos e viu Haller e Klassen a fixar o 3-1 final, ambos a passe da estrela brasileira Antony.

Assim, o Dortmund, sem Raphael Guerreiro, Haaland, Dahoud, Emre Can, entre outros, fica com os mesmos seis pontos que o Sporting, enquanto o Ajax já pensa nos oitavos de final.