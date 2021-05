Al Hilal anuncia contratação de Marega

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:07 Facebook

O Al Hilal, da Arábia Saudita, anunciou, este domingo, a contratação de Moussa Marega. O avançado estava em fim de contrato com o F. C. Porto e sai a custo zero.

Marega já não vai jogar de dragão ao peito na próxima época. O avançado, que estava em final de contrato com o F. C. Porto, assinou um vínculo de três temporadas com o Al Hilal, da Arábia Saudita, clube que Jorge Jesus orientou antes de treinar o Flamengo.

O anúncio da contratação foi feito este domingo, nas redes sociais, pelo clube saudita, com um vídeo do futebolista a justificar a mudança.

"Em 1991, a cidade Les Ulis testemunhou o meu primeiro choro. No mesmo ano, o Al Hilal sagrava-se campeão do continente asiático pela primeira vez. Duas histórias, escritas na história. Duas histórias que continuam fascinantes e parecidas em 2020", diz Marega, num vídeo divulgado no twitter do clube.

"O Al Hilal venceu o triplete na Arábia Saudita, eu conquistei o triplete pelo F. C. Porto. Em 2021, o meu destino é a Arábia Saudita, para o Al Hilal. Duas histórias unidas pela paixão e para continuar a glória", acrescenta o maliano.

Moussa Marega, de 30 anos, chegou ao F. C. Porto na temporada 2015/16, depois de contratado ao Marítimo. Foi emprestado ao Vitória de Guimarães na época seguinte e acabou depois por ficar no clube azul e branco, tendo sido uma das figuras mais importantes das últimas épocas no clube.

Esta temporada leva 12 golos marcados em 45 jogos. Em quatro temporadas e meia nos dragões, fez 72 golos e 33 assistências, de um total de 190 jogos.

No palmarés leva dois campeonatos nacionais, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.