Alan Pardew abandona CSKA Sófia após atitudes racistas dos adeptos

Rita Sousa Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

"Não quero treinar um clube com adeptos racistas", explicou o treinador inglês Alan Pardew.

Alan Pardew deixou o cargo de treinador do CSKA Sófia, 48 dias depois de ter assumido o comando técnico do emblema búlgaro.

O treinador inglês anunciou a sua saída esta quarta-feira, devido aos insultos racistas direcionados aos jogadores negros da sua equipa e, também, ao seu adjunto Alex Dyer, o primeiro negro a desempenhar um papel de treinador no clube.

"Foi um privilégio para mim ter feito parte deste clube. Infelizmente, o meu tempo aqui acabou. Os acontecimentos antes e depois do jogo com o Botev foram inaceitáveis no meu ponto de vista, assim como do ponto de vista do meu assistente Alex Dyer e dos nossos jogadores, que decidiram jogar por lealdade para com o clube. Este pequeno grupo de adeptos racistas organizados, que tentaram sabotar o jogo, não são os adeptos da equipa da qual eu quero estar à frente", garantiu o técnico, num comunicado.

No dia 19 de maio, um grupo de adeptos do CSKA Sófia impediu o autocarro do clube de entrar no estádio antes do jogo com o Botev Plovdiv, mais tarde entoaram cânticos racistas e atiraram bananas e garrafas em direção aos jogadores negros da equipa.

Este incidente aconteceu uma semana depois de o clube ter perdido a final da Taça da Bulgária para o rival Levski Sófia e foi a gota de água para Alan Pardew que lamentou o desleixo e hesitação da direção.

"É inaceitável o abuso que quatro dos meus jogadores e o meu adjunto Alex Dyer sofreram, sem motivo e o facto de ninguém mais acima ter vindo dizer alguma coisa é incompreensível e permitiu que tudo escalasse. Foi um privilégio para mim, mas não quero treinar um clube com adeptos racistas", explicou num comunicado.

PUB

O ex-futebolista britânico expressou, ainda, a sua gratidão aos adeptos e aos donos do clube.

"Gostaria de expressar a minha gratidão a todos os verdadeiros torcedores do CSKA por seu apoio e paixão. Também quero agradecer a Grisha e Dani Ganchev [donos do clube] pelos seus esforços para levar o clube adiante, apesar de todos os desafios e circunstâncias."

O CSKA Sófia terminou a Liga Búlgara no 2.º lugar, com 58 pontos, a 21 do campeão Ludogorets, pelo que vai estar na Liga Conferência em 2022/23.