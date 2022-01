Alan Ruiz chega a Arouca para ajudar à manutenção na Liga

Médio argentino, que já passou pelo Sporting, foi oficializado pelos arouquenses. É o quinto reforço de inverno para o técnico Armando Evangelista.

Alan Ruiz está de volta à Liga com vontade em "fazer o máximo de golos e assistências possível" com a camisola do Arouca, tendo como objetivo principal "ajudar o clube a alcançar a permanência o mais cedo possível".

O médio argentino, de 28 anos, confessa que "quando apareceu o Arouca soube que queria voltar a Portugal", onde jogou entre 2016 e 2017 com a camisola do Sporting. Pelos leões, marcou sete golos em 35 jogos, tendo conquistado uma Taça da Liga.

"A Liga portuguesa é uma competição muito boa e já a conhecer pode ser uma vantagem", acrescenta Alan Ruiz, que se tornou no quinto reforço de inverno do Arouca. Junta-se a Wellington Nem (ex-Cruzeiro), Nino Galovic (ex-Rijeka), David Simão (sem clube) e Bruno Marques (ex-Santos).