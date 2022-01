Alex Costa quer engrandecer o Vitória de Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 01:11 Facebook

Oficializou a candidatura à presidência e não poupou nos elogios a Pepa

Alex Costa, antigo capitão e treinador do Vitória de Guimarães, apresentou oficialmente, este sábado, algumas das ideias da candidatura e a equipa que o vai acompanhar no ato eleitoral agendado para o próximo dia 5 de março. "Contem com esta equipa para, de modo frontal e transparente, submeter aos associados um projeto capaz de engrandecer o Vitória e de o tornar à dimensão da sua massa associativa", afirmou Alex Costa que, para a campanha eleitoral, adotou o slogan "Sim Vitória".

"Sabemos da dificuldade do caminho que agora iniciamos, mas estamos convictos de que, com todos, seremos capazes de ultrapassar todas as adversidades. A situação financeira gravosa que atravessamos ou um Vitória desportivamente longe do que ambicionamos, é a prova cabal de que continuamos a marcar passo", acrescentou.