Alexandrina Cruz quer um Rio Ave com identidade e coragem

Atual vice-presidente apresentou a candidatura ao clube na tarde deste sábado.

A atual vice-presidente da direção do clube, em conferência, divulgou a lista e apresentou a candidatura à presidência do clube vila-condense na tarde deste sábado.

Gestora de profissão, Alexandrina Cruz está dentro da estrutura rioavista desde 2004, onde já exerceu funções de tesouraria e assumiu também o cargo de vice-presidente da área financeira do clube. A candidata de 45 anos, assume, em parte, um papel na gerência da SDUQ (Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas).

A decisão da candidatura de Alexandrina Lopes, surgiu após o atual presidente do clube, António Silva Campos, ter anunciado, em comunicado, que não se iria candidatar às próximas eleições do clube, devido a questões de "saúde".

No Centro Municipal da Juventude de Vila do Conde, Alexandrina Cruz apresentou a sua candidatura, evidenciando os objetivos e as metas que pretende atingir enquanto possível presidente do Rio Ave FC.

"Comprometo-me a dar o melhor de mim sempre pelo Rio Ave",

A candidata à presidência não esquece o passado e afirma que "Há um passado a respeitar, um legado do passado recente do clube liderado por António Silva Campos, ao qual manifesto o meu reconhecimento pelo que deu ao Rio Ave".

Formação, identidade, bancada e compromisso

A candidata identificou alguns dos grandes objetivos que pretende implementar se vier a ser eleita presidente do clube. Resolver o passivo do clube, que "carece de rápida solução" muito devido à descida de divisão na época de 2020/2021. "Entrar com realismo e coragem", é assim que Alexandrina Cruz pretende embarcar na missão de comandar a equipa da caravela.

A construção de uma nova bancada no Estádio dos Arcos é também uma prioridade para a candidata "Será rapidamente iniciada a sua construção", afirma. "A formação é uma prioridade", a gestora de 45 anos quer uma forte aposta na formação do clube, potencializando jogadores para os quadros do clube e equipa principal.

O prazo para realizar a candidatura a presidente do Rio Ave FC termina na próxima quarta-feira (21 de junho). Ao momento, Alexandrina Cruz é a única candidata à presidência. As eleições disputam-se no próximo dia 1 de julho.