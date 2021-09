Algoritmo criado por professor de Oxford confirma: Ronaldo é o "maior de todos os tempos"

JN Hoje às 11:20 Facebook

É a eterna questão do futebol que continua a ser debatida em todo o mundo: "Quem é o maior de todos os tempos?" Finalmente, os fãs de futebol podem ter a resposta definitiva, com Cristiano Ronaldo no topo do Índice G.O.A.T. , uma tabela que usa um novo algoritmo baseado em dados desenvolvidos por Tom Crawford, matemático da Universidade de Oxford. (G.O.A.T. são as iniciais para Greatest of All times, que significa "O Maior de Todos os Tempos").

No estudo encomendado pela LiveScore, um dos maiores fornecedores mundiais de informações desportivas em tempo real, Crawford analisou dezenas dos jogadores de futebol mais icónicos da história, desde o início da modalidade, e avaliou sete pontos de dados. Os principais elementos diferenciadores para Cristiano Ronaldo foram os seus títulos de clube, golos internacionais e recordes individuais, criando uma pequena vantagem sobre os seus adversários mais próximos.

Cristiano Ronaldo também teve um excelente desempenho nos prémios Bola de Ouro, com um total de cinco conquistas. Incorporando fatores como títulos, metas internacionais e nacionais, bem como honras individuais e marcos de carreira, a análise aprofundada também identificou aqueles que desfrutaram de verdadeiras temporadas de 'fator Z' (medição do valor estatístico), onde o seu impacto em campo superou significativamente o dos outros atletas da lista durante cinco temporadas.

Englobando estrelas de gerações cuja proeminência e picos abrangeram os anos 1950 até os dias de hoje. O Índice Top 10 identificou várias lendas do futebol sul-americano e europeu. De salientar é a ausência do Top 5 do argentino Diego Maradona, conhecido por alguns dos melhores momentos do futebol, como o seu maravilhoso jogo contra a Inglaterra em 1986.

"Como um grande fã de futebol, há muito tempo debato com meus amigos quem é o maior jogador de todos os tempos. Eu adoro levar matemática às massas, então ser capaz de mostrar como tu podes usá-la no mundo do futebol tem sido muito divertido. Embora Cristiano Ronaldo tenha superado o meu algoritmo, está claro que todas as estatísticas dos outros jogadores são absolutamente incríveis e tenho certeza de que o debate continuará", afirma Tom Crawford, autor do estudo.