Álvaro Pacheco:" Palhinha ainda vai voltar a ser meu jogador"

No final do embate entre Sporting e Vizela, o treinado visitante, Álvaro Pacheco, abordou a relação de amizade com João Palhinha, que orientou como treinador-adjunto de Miguel Leal, quando este estava no Moreirense. No final do encontro o número seis do Sporting ofereceu a camisola ao técnico adversário.

"É alguém com quem tenho relação muito boa, quando foi meu jogador disse-lhe que iria chegar ao topo e à seleção, só tinha de continuar a acreditar nele e a trabalhar como trabalhava. Conseguiu esse sonho e teve a gentileza de oferecer-me a camisola. É um orgulho", revelou o técnico do Vizela que ainda deixou uma promessa em jeito de brincadeira:" Palhinha ainda vai ser meu jogador no futuro", afirmou

Quanto ao regresso do Vizela aos principais palcos nacionais Álvaro Pacheco não se mostrou preocupado com a derrota. "Estou com um sorriso de quem está a realizar um sonho e também do orgulho que tenho pelos meus jogadores. Disse-lhes para desfrutarem deste batismo, destes jogadores seis estrearam-se na Liga, tivemos coragem de jogar sempre o nosso jogo. O Vizela não veio defender, mas o Sporting foi melhor", analisou o treinador.