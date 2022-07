Amorim não quer perder Matheus Nunes no verão

Wolverhampton, Chelsea e Liverpool continuam atentos ao internacional português, mas não há ofertas oficiais.

Matheus Nunes é o jogador do plantel do Sporting que mais atenção tem recebido de emblemas da Premier League. O Wolverhampton foi o primeiro clube a perguntar pelo internacional português, seguido pelo Chelsea e, mais recentemente, pelo Liverpool. Ainda assim, aos gabinetes de Alvalade não chegou qualquer oferta oficial e Ruben Amorim já fez saber à administração leonina que não quer perder o médio na mesma janela de transferências que Palhinha, que já saiu para o Fulham a troco de 20 milhões de euros.

Além das conversas com os responsáveis do futebol, Amorim também já conversou com Matheus Nunes, que acredita, como o JN havia adiantado, que continuar de leão ao peito pode ser benéfico para a carreira, em especial pelo estatuto que já tem em Alvalade e que lhe permite almejar presença no Mundial de novembro, no Catar. Face ao assédio, a SAD do Sporting já fez saber que não está disposta a abrir negociações abaixo dos 40 milhões de euros. O médio renovou contrato no decorrer da época passada, estando ligado aos leões até 2026 e com uma cláusula de 60 milhões de euros.