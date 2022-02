Amorim: "Vou dar uma folga à rapaziada para irmos ao Dragão ganhar"

No rescaldo da vitória diante do Famalicão, o treinador do Sporting admitiu que não sentiu a equipa "confortável" mas considerou o triunfo "justo".

"Em relação ao jogo da primeira volta, acima de tudo, mudou o resultado. Tal como tinha acontecido em Famalicão, não estivemos bem a controlar a partida, não tivemos um jogo fluído, mas fomos melhores do que no jogo da primeira volta. Nunca senti a equipa confortável, também porque o espaço estava na frente, muitas vezes com três para três e tivemos pressa de fazer chegar lá a bola, o que desvirtuou a nossa forma de jogar. Mas marcámos dois golos, não sofremos nenhum e a vitória é justa. Há mérito do Famalicão que pressionou bem e tem jogadores muito talentosos, mas tivemos ocasiões em que devíamos ter feito mais. Faltou energia e para esta equipa a energia é fundamental", começou por dizer Ruben Amorim, vincando, em tom bem-humorado, que vai dar uma folga ao plantel.

"Tivemos uma sequência de jogos difícil, notou-se que nos faltou energia, amanhã vão treinar os que não jogaram e depois vou dar uma folga à rapaziada, que bem precisa, para recuperarmos bem para irmos ao Dragão ganhar. O Porro não pode jogar, vem de uma grande paragem, fez 50 minutos, hoje já fez 70 minutos, ele precisava de parar, por isso se calhar até há males que vêm por bem. Slimani? Vai melhorar muito. Nota-se que ainda está um pouco preso, o que é normal, tem pouco jogo, esteve parado e agora vai voltar e vai trabalhar como todos", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este domingo, em Alvalade, o Famalicão em jogo da 21.ª jornada da Liga. Sarabia e Matheus Reis marcaram os golos e Slimani voltou a vestir a camisola verde e branca. Adán defendeu um penálti.

Com este resultado, o de Alvalade, que visita o F. C. Porto na sexta-feira, em jogo da 22.ª jornada, sem o lateral Pedro Porro, devido a castigo, segue na segunda posição, com 53 pontos, menos seis do que os dragões. Já o Famalicão, que somou o quarto jogo seguido sem vencer, permanece no 16.º e antepenúltimo lugar, com 17 pontos.