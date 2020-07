Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:34 Facebook

O Benfica está a vencer (3-1) o Boavista, no Estádio da Luz, na 30.ª jornada da Liga. André Almeida aproveitou um erro de Helton Leite e inaugurou o marcador. Pizzi aproveitou uma assistência de Gabriel e, de cabeça, ampliou a vantagem dos encarnados. O médio brasileiro acabou por faturar, com um belo golo, perto do intervalo. Na segunda metade, Dulanto, com um grande golo, reduziu para os axadrezados.

Veja os golos e os casos: