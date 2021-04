André Martins e Rafael Lopes campeões pelo Legia Varsóvia

Ontem às 23:57 Facebook

O Legia Varsóvia, no qual alinham os portugueses André Martins e Rafael Lopes, sagrou-se esta quarta-feira campeão polaco pela 15.ª vez na história, a três jornadas do final do campeonato.

O empate sem golos entre o Rakow, segundo classificado, e o Jagiellonia, nono, foi suficiente para a equipa da capital polaca conquistar o bicampeonato, ainda antes de ter pela frente o Wilsa, o Stal Mielec e o Podbeskidzie nas rondas que restam.

O Legia ocupa o primeiro lugar, com 59 pontos, mais nove do que o Rakow e o Pogon Szczecin, e tem vantagem no confronto direto para os dois perseguidores.

André Martins ingressou no Legia em 2018, pelo que esta é a segunda vez que o médio conquista o campeonato, enquanto o avançado Rafael Lopes vence o título na época de estreia, em que apontou quatro golos em 22 jogos.