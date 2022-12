André Silva retomou aos golos em Pevidém

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 22:36 Facebook

Avançado do V. Guimarães, contratado ao Arouca, foi decisivo nas duas primeiras jornadas da Liga. Lesão afastou-o por dois meses e meio.

André Silva recuperou da lesão que o afastou dos relvados durante dois meses e meio e, paulatinamente, vai dando sinais de estar mais próximo da forma que evidenciou no arranque da temporada.

O avançado brasileiro, que nas duas primeiras jornadas da Liga resolveu os jogos com o Chaves e o Estoril, nas vitórias por 1-0, tem sido opção de Moreno nos últimos jogos oficiais e, no amigável realizado com o Pevidém, o ponta de lança, contratado ao Arouca, marcou no triunfo por 3-0.

Na próxima segunda-feira (20.30 horas), face à necessidade de ganhar ritmo de jogo, poderá ser titular no estádio do Bessa, diante o Boavista, num encontro apenas para cumprir calendário no grupo F da Taça da Liga, dado que os axadrezados já garantiram a presença nos quartos-de-final.

André André e André Amaro já realizam treino no relvado, mas o treinador ainda não deverá incluir o duo nas opções. Em sentido inverso, Miguel Maga e Jorge Fernandes, recuperados de lesões e opções no particular disputado com o Pevidém, podem entrar nas escolhas iniciais do responsável técnico.