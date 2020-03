André Villas-Boas apresenta solução para terminar os campeonatos

Nuno Barbosa Hoje às 00:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador português do Marselha apresentou, através da Radio Monte Carlo (RMC), uma solução para concluir os campeonatos que pararam devido à pandemia de covid-19.

André Villas-Boas deseja que a época 2019/20 termine, porque, considera, se assim não for "todos os clubes vão ficar numa situação económica catastrófica". Posto isto, o treinador que conduziu o F. C. Porto à conquista da Liga Europa, em 2010/11, apresentou uma solução.

"Talvez o mais viável seja terminar esta época em novembro ou dezembro de 2020. E, a partir de 2021, começarmos a nova época com o ano civil para, dessa forma, chegarmos ao Mundial de 2022 após o fim dos campeonatos", afirmou Villas-Boas. Mas a ideia para a nova calendarização do futebol europeu não termina aí.

"A seguir, após o Mundial de 2022, talvez precisemos de uns dois anos para voltarmos a ter os calendários normais como temos agora. Talvez seja a solução mais viável. Para a saúde económica dos clubes, é preciso concluir os campeonatos, apesar de isso ser secundário. O mais importante é a saúde", acrescentou.

De acordo com o RMC, depois de um período em França, na sua residência a 30 quilómetros de Marselha, o treinador, de 42 anos, já está em Portugal, onde tem casa no Porto, para atravessar o que falta desta paragem competitiva.

Recorde-se que a equipa treinada por Villas-Boas, o Marselha, está isolada no segundo posto da Ligue1, com 56 pontos, atrás do líder Paris Saint-Germain (68 pontos e menos um jogo) e à frente do Rennes, que fecha o pódio, com 50 pontos.