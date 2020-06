André Villas-Boas e Pinto da Costa já votaram. Fila no Dragão em dia de eleições

JN Hoje às 10:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-treinador do F. C. Porto, André Villas-Boas, foi dos primeiros a votar, este sábado, no primeiro de dois dias de eleições para a presidência do F. C. Porto.

O treinador, que ganhou todas as competições num ano à frente dos dragões, em 2010/11, disse ter ficado "feliz" com as palavras de Pinto da Costa, que revelou disposição para não se recandidatar à presidência do F. C. Porto se Villas-Boas fosse candidato.

André Villas-Boas agradeceu elogio de Pinto da Costa e anunicou apoio ao atual presidente Foto: Ivan Del Val/Global Imagens

A presidência do clube estás no planos de Villas-Boas, mas não "é para já", explicou. "Disse sempre que pretendia treinar durante 15 anos e esse prazo termina em 2024. E mesmo aí, a esta distância, não posso garantir que vou candidatar-me", disse, em declarações ao JN, manifestando apoio à candidatura de Pinto da Costa.

O presidente em funções há 38 anos também já chegou ao Dragão. Pinto da Costa entrou discretamente pela zona dos camarotes, às 11 horas, mas não é certo a que horas irá votar.

As urnas abriram às 10 horas, com a fila a passar a estação de metro do Dragão. Para não correr riscos, Miguel Melo foi o primeiro a alinhar-se para votar. A viver em Braga, não quis perder a oportunidade e, às 7.30 horas, já estava à porta do Dragão Arena.

Às 10.30 as filas eram ainda longas, com muito sócios a escolherem o fresco da manhã para votar, nas eleições mais concorridas em dezenas de anos, as primeiras com concorrência a Pinto da Costa, em muitos anos.

Para exercer o direito de voto, os votantes têm que ter um ano ininterrupto como associado, ser associado sénior (idade igual ou superior a 18 anos), ter a quota de maio de 2020 atualizada, ou ter as categorias Benemérito e Honorário, desde que associados sénior e com a quota de maio de 2020 atualizada.

A votos estarão quatro listas, sendo que a lista A é encabeçada por Jorge Nuno Pinto da Costa, a B é liderada por Nuno Lobo, a C tem como candidato à presidência José Fernando Rio. Já a lista D concorre apenas para o Conselho Superior e é liderada por Miguel Brás da Cunha.