Ansu Fati segue o legado de Messi e Ronaldinho

O avançado espanhol Ansu Fati é o novo camisola 10 do Barcelona, seguindo as pisadas de grande vultos do futebol internacional, como Messi e Ronaldinho.

Com a saída de Messi do Barcelona, a mítica camisola 10 ficou sem dono e durante várias semanas os adeptos não sabiam quem a iria herdar. Esta manhã, o clube da Catalunha anunciou que Ansu Fati, jovem promessa de apenas 18 anos, vai vestir o histórico número.

Ansu Fati vai herdar uma camisola que tem muito peso na história do Barcelona. Ronaldinho foi quem "passou a tocha" a Lionel Messi, tendo sido um dos melhores jogadores do mundo, ao serviço do clube catalão durante vários anos. Antes do craque brasileiro, nomes como Maradona, Romário, Riquelme e Rivaldo​ marcaram uma era no clube com o número 10 nas costas.