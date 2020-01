Antero Henrique perto de assinar pelo Manchester United

Hoje às 11:17 Facebook

O ex-dirigente portista Antero Henrique poderá ser diretor desportivo do Manchester United, depois de uma passagem pelo Paris Saint-Germain, marcada por altos e baixos.

O Manchester United pensa em assinar com um diretor desportivo, visto que essa função não existe no clube há vários anos e os resultados não têm sido favoráveis. A imprensa inglesa fala em negociações avançadas com Antero Henrique para que assuma a pasta das transferências da equipa inglesa.

Antero Henrique abandonou o F. C. Porto em setembro de 2016, após uma ligação de 26 anos, para dar lugar a Luís Gonçalves, atual diretor-geral. Antero rumou ao Paris SG para ser diretor desportivo e conseguiu as contratações de Mbappé, Neymar e Dani Alves, embora não tenha conseguido troféus europeus.

Foi também contestado pela escolha de Leandro Paredes para substituir Thiago Motta no meio-campo e pela forma como tentou contratar Renato Sanches. Hoeness, diretor do Bayern Munique, referiu: "Se fosse o PSG, tinha despedido o diretor desportivo."

O plantel e o treinador do Paris SG mostraram o seu descontentamento com Antero Henrique através dos meios de comunicação e o clube abriu portas novamente a Leonardo, o representante dessa função antes do português, que saiu do clube em junho de 2019.

O dirigente português de 51 anos recebeu propostas do Inter de Milão e do Shanghai SIPG, mas recusou, à espera de uma proposta mais aliciante. O Manchester United parece atrair Antero Henrique e a transferência para Inglaterra está perto de ser finalizada.