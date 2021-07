António Costa felicita Sporting e enaltece regresso dos adeptos

JN/Agências Ontem às 23:42 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este sábado o Sporting pelo triunfo na Supertaça Cândido de Oliveira, referindo que foi uma "noite de festa para o desporto e para o futebol" com o regresso dos adeptos às bancadas.

"Parabéns ao Sporting e à família verde e branca pela conquista da Supertaça Cândido de Oliveira. Uma noite de festa para o desporto e para o futebol, em que pudemos voltar a sentir a alegria da presença dos adeptos nas bancadas em provas oficiais nacionais", referiu o primeiro-ministro no Twitter.

O Sporting venceu o Sporting de Braga por 2-1 e conquistou nona Supertaça do seu historial, numa partida em que esteve a perder e conseguiu dar a volta ao resultado.

No Estádio Municipal de Aveiro, o Sporting de Braga, vencedor da Taça da Portugal, adiantou-se no marcador aos 20 minutos, com um golo do brasileiro Fransérgio, mas o Sporting, atual campeão nacional, deu a volta ao resultado ainda na primeira parte, com tentos de Jovane Cabral, aos 29, e Pedro Gonçalves, aos 43.

António Costa aproveitou o dia de regresso dos adeptos às bancadas, que contaram com 7.710 espetadores, para lembrar que o controlo da pandemia de covid-19 depende de todos.

"O controlo da pandemia depende de todos nós e dos nossos comportamentos. Continuemos focados para podermos prosseguir o desconfinamento a caminho da libertação da sociedade e da economia", acrescentou.