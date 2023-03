António Félix da Costa em quarto no E-Prix de São Paulo

O português António Félix da Costa foi quarto classificado no E-Prix de São Paulo, no Brasil, quinta prova do Mundial de Fórmula E, e está na quinta posição nas contas do campeonato, mas recuperou terreno em relação aos principais rivais na luta pelo título. A corrida foi conquistada por Mitch Evans, em Jaguar.

Félix da Costa conseguiu, na manhã deste sábado, um excelente desempenho na qualificação, garantindo o segundo lugar da grelha, ao lado do belga Stoffel Vandoorne. O piloto da DS Penske manteve a liderança no arranque, mas acabou por ser ultrapassado pelo português da Porsche quando foi à ativação do "modo de ataque".

Pouco depois, a situação inverteu-se e Félix da Costa acabou mesmo para cair para a quarta posição antes da entrada do "safety car" por causa de um acidente de Sacha Fenestraz. Numa corrida com constantes trocas de posições, Nick Cassidy saltou para a liderança e o português regressou ao terceiro lugar quando estavam decorridas 16 das 31 voltas previstas em São Paulo.

Numa prova cheia de peripécias, Félix da Costa exagerou na pressão aos dois primeiros, falhou a travagem na curva 1 e teve de esperar para reentrar em segurança no circuito, caindo para o sétimo posto. Tudo parecia perdido, mas a história ainda não tinha acabado.

Com um grande ritmo de corrida, o piloto de Cascais passou os DS de Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne para recuperar o quarto lugar, mas já era tarde para lutar pelo pódio. Ainda assim, os 12 pontos somados com esta corrida no Brasil permitiram-lhe passar a somar 58 pontos e reduzir a desvantagem em relação aos três primeiros do campeonato.

A liderança continua nas mãos de Pascal Wehrlein (86 pontos), companheiro do português na Porsche, que foi sétimo, Jake Dennis ficou a zeros e tem o segundo lugar (62 pontos) preso por pinças. Com o segundo posto na corrida, Nick Cassidy saltou para terceiro no campeonato (61), mais um do que Jean-Eric Vergne e três em relação a Félix da Costa (58).