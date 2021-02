António Folha rende Rui Barros no comando da equipa B do F. C. Porto

JN Hoje às 00:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O facto de se encontrar no último posto da Liga 2 levou o F. C. Porto a operar uma mudança no comando técnico da equipa B. António Folha vai substituir Rui Barros nessa função. A oficialização deverá ocorrer esta quarta-feira, depois de assinar contrato.

Para António Folha trata-se do regresso à equipa que já orientou em 2016/17 e 2017/18. Depois, nas duas temporadas seguintes, o antigo futebolista dos dragões assumiu o comando técnico do Portimonense. Desde que deixou os algarvios, em 2019/20, não mais voltou a treinar.

Agora, volta ao ativo no lado B dos azuis e brancos e leva com ele a missão de tirar a equipa do fundo da tabela e garantir a permanência no segundo escalão do futebol português. Com três vitórias, quatro empates e 11 derrotas, o F. C. Porto soma apenas 13 pontos. Até ao final da época faltam disputar 16 jornadas.