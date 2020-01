António Salvador garante que não haverá saídas e não esquece Sá Pinto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:19 Facebook

O Braga foi recebido, esta segunda-feira, pela Câmara Municipal da cidade dos arcebispos e António Salvador abordou o mercado de inverno e garantiu que o clube minhoto trabalha "para mudar a vida das pessoas".

O Braga conquistou, no sábado, a segunda Taça da Liga do Palmarés, depois de derrotar o F. C. Porto graças a um golo de Ricardo Horta, nos descontos. Os festejos foram muitos e continuaram esta segunda-feira, com os guerreiros do Minho a serem recebidos na Câmara Municipal. António Salvador, líder dos arsenalistas, garantiu que um clube como o Braga tem "de mudar a vida das pessoas" e foi claro quanto à janela de transferências: ninguém sai.

"Por agora todos eles vão cá ficar, isso posso garantir. Trincão? É um talento das nossas escolas, como o [Pedro] Neto, que está a brilhar em Inglaterra. Querem o Trincão porque é um talento incrível, vai ser de topo mundial. Está feliz no clube do coração. Todos os dias está a aprender", afirmou, abordando ainda o que falta para os minhotos conseguirem o desejado campeonato nacional.

"Tem de haver um apoio social que os outros não têm. Mas nós temos essa ambição na mesma. As coisas têm mudado muito. O futebol português está partido em três partes: há os três grandes, os três ricos, com as alterações que a UEFA introduziu nas receitas da Liga dos Campeões, depois há quatro ou cinco equipas que lutam pelos lugares europeus e depois há os outros, voláteis, que tanto sobem como descem. Mas para isso [lutar pelo título] é preciso muita coisa. Temos de manter uma equipa estável, uma grande base ano após ano, não tem sido fácil, é preciso vender para equilibrar orçamentos. Temos uma grande responsabilidade social", acrescentou, não esquecendo Sá Pinto, técnico que assumiu a equipa no início da época.

"Parabéns ao Rúben Amorim e à sua equipa técnica, que conseguiu contagiar uma alegria enorme a estes atletas. Uma palavra também especial para o Sá Pinto, que foi ele que nos trouxe a esta final four. Sem ele, não poderíamos estar aqui a comemorar esta vitória. Vocês sabem como é a forma de trabalhar deste clube", concluiu.