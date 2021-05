António Salvador reeleito para a presidência arsenalista

JN Ontem às 23:59 Facebook

António Salvador, candidato único às eleições, foi reconduzido esta sexta-feira no cargo de presidente do S. C. Braga para o quadriénio 2021/2025, partindo para o sétimo mandato consecutivo.

Na função desde 2003, o dirigente dos arsenalistas apenas em duas ocasiões teve concorrência ao cargo. Nas restantes votações apresentou-se sempre sozinho ao escrutínio dos sócios.

Esta sexta-feira, António Salvador, de 50 anos, foi reeleito com 85,4 % dos votos. isto significa que recolheu a preferência de 1072 votantes, com um total de 8436 votos. Em branco votaram 174 sócios, o que representa 14,5% (1448 votos).

No Fórum Braga, onde decorreu a assembleia-geral eleitoral, de um universo de 10002 sócios que estavam aptos a votar apenas 1361 exerceram esse direito, representando 10864 votos.

José Manuel Fernandes e Gaspar Vieira de Castro continuam na presidência da mesa da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal, respetivamente, com o antigo presidente na década de 90, Luís Machado, a presidir ao Conselho Geral.