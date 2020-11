António Silva Campos reeleito presidente do Rio Ave

JN Hoje às 22:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos vila-condenses estará no cargo por mais três anos. Foi reconduzido no alto eleitoral mais concorrido da história do clube.

Sem surpresa, António Silva Campo continuará na presidência do Rio Ave. O presidente do clube foi reeleito esta segunda-feira, numas eleições "com recorde de votantes", de acordo com informação oficial.

A nota oficial do clube acrescenta que "a lista A, encabeçada pelo atual presidente, recolheu a esmagadora maioria dos votos". "Entre os 665 sócios que votaram, 650 (o equivalente a 97,8% dos votantes) manifestaram-se favoráveis à continuidade de António Campos que, assim, vai cumprir novo mandato na liderança do Rio Ave FC", acrescenta o comunicado.

O novo mandato é válido por três anos. António Silva Campos é presidente do Rio Ave desde 2008.