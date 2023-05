Após polémica no Real-City, Artur Soares Dias dirige Portimonense-Benfica

JN Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Dias depois de dirigir a partida entre o Real Madrid e o Manchester City, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, arbitragem que motivou muitas críticas entre os merengues, Artur Soares Dias marca presença, no próximo sábado (18 horas), no Portimonense-Benfica, partida crucial nas contas do título português.

Por seu lado, Manuel Oliveira vai estar domingo (20.30 horas) no Estádio do Dragão, no duelo entre o F.C. Porto e o Casa Pia, já o Braga-Santa Clara, também agendado para domingo (18 horas), vai ter arbitragem de Vítor Ferreira. Eis a lista completa de nomeações para a 32.ª jornada da liga portuguesa:

PUB

Gil Vicente-Boavista

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Álvaro Mesquita e André Costa

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Manuel Mota

AVAR: Jorge Fernandes

Vizela-Famalicão

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e José Mira

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Nuno Almeida

AVAR: André Campos

Chaves-Paços de Ferreira

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Martins

Portimonense-Benfica

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Sérgio Jesus

Sporting-Marítimo

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e Francisco Pereira

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Rio Ave-V. Guimarães

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Rui Cidade e Nuno Pires

4.º árbitro: Paulo Barradas

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira

Braga-Santa Clara

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Luís Costa e Nelson Cunha

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Anzhony Rodrigues

F.C. Porto-Casa Pia

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Fábio Silva

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Hugo Santos