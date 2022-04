Árbitro agredido ao pontapé no Alentejo

Carlos Roldão da Silva tem 22 anos e recebeu tratamento hospitalar.

O futebol português viveu este sábado mais um episódio triste. Carlos Roldão da Silva, árbitro da Associação de Futebol de Évora, foi agredido no encontro entre o Monte Trigo e o Estrela de Vendas Novas, a contar para as meias-finais da Taça Dinis Vital, de futebol distrital.

No minuto 21, o árbitro validou um golo para o Monte Trigo e foi perseguido no campo, tendo sido ofendido pelo futebolista em questão. Segundo apurou o JN, o jogador do Estrela de Vendas Novas foi admoestado com um cartão vermelho e em seguida pontapeou o juiz da partida Carlos Roldão da Silva, que terminou de imediato a partida, quando o Monte Trigo vencia por 1-0.

O futebolista do clube visitante foi identificado no local e o árbitro teve mesmo de receber tratamento no Hospital Distrital de Évora e pretende utilizar todos os meios judiciais ao seu dispor contra o jogador.