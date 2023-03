Árbitros da A. F. Porto apitam em Espanha e espanhóis dirigem na Elite

Intercâmbio com a Real Federação Galega foi subscrito pelos conselhos de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e da Real Federação Espanhola. Experiência piloto arranca ainda esta época.

A Associação de Futebol do Porto (AFP) e a Real Federação Galega de Futebol (RFGF) vão formalizar um protocolo que irá possibilitar uma experiência piloto no intercâmbio de árbitros portugueses e espanhóis nos principais escalões competitivos dos dois organismos. Isso significa que os árbitros sediados na maior associação do país, liderada por José Manuel Neves, poderão ser nomeados para dirigir jogos da principal divisão galega, enquanto os juízes espanhóis serão elegíveis para apitar jogos da Divisão de Elite da AFP.

Segundo apurou o JN, o protocolo entra em vigor ainda no decorrer desta época e tem como intenção dotar os árbitros da AFP de uma maior experiência competitiva e num contexto diferente de crescimento, antes de serem lançados na esfera da arbitragem nacional. No final da época, os dois organismos irão fazer uma avaliação da experiência para definirem se prolongam o protocolo até à próxima temporada.